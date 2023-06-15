В Москве закрыли несанкционированный дневной лагерь

Учреждение удалось найти благодаря мониторингу в интернете

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Работу несанкционированного дневного лагеря приостановили в Москве из-за выявленных нарушений. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по городу Москве временно приостановлена деятельность несанкционированного лагеря с дневным пребыванием детей ООО "Решариум Графский" по адресу: Москва, проезд Светлогорский, д. 13, этаж. пом. 2/1 в Усадьбе Братцево", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лагерь удалось найти благодаря мониторингу в интернете. В дальнейшем учреждение навестили специалисты управления и прокуратуры Москвы. В ходе визита были выявлены многочисленные нарушения. Лагерь без санитарно-эпидемиологического заключения открыт на площадях функционирующей дошкольной организации по присмотру и уходу за детьми. При этом дети, посещающие его, находились в помещениях дошкольных групп детсада, а питались - в групповой ячейке для детей старшего возраста. Приготовление кулинарных блюд осуществлялось в спортивном зале, где была размещена кухня, а приготовление первых блюд - на веранде.

В меню в пятницу и понедельник были включены "макароны по-флотски", запрещенные для детского питания, как блюдо повышенного эпидемиологического риска. При этом холодильное оборудование для пищевых продуктов отсутствует, отварное мясо, салаты хранились на веранде при температуре окружающего воздуха, а суточные пробы не отбирались. В групповой ячейке для пребывания детей от одного года до трех лет осуществлялось хранение молочных смесей в бутылочках совместно с лекарственными препаратами, уточняется в сообщении.

"Помещение для детей находилось в неудовлетворительном санитарном состоянии, захламлено сломанной мебелью, отмечено скопление пыли и грязи. Санитарные узлы для детей лагеря отсутствуют, и дети пользуются санузлом для персонала, а умывальной раковиной - в коридоре. Для проведения дезинфекции используются средства с истекшим сроком годности. Вожатая лагеря проходила медицинский осмотр два года назад, а сотрудник, занятый приготовлением пищи, не имеет медицинской книжки. Прием детей в лагерь детей осуществлялся без справок установленного образца о состоянии здоровья ребенка", - перечисляется на сайте.

Материалы административного дела направлены в Тушинский межрайонный суд для решения вопроса о приостановлении деятельности лагеря сроком до 90 суток.