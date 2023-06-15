Члена Общественной палаты Подмосковья задержали по подозрению в торговле наркотиками

Илья Бирюков является членом ОП Подмосковья с 2021 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Член Общественной палаты Московской области Илья Бирюков задержан в Подмосковье по подозрению в торговле наркотиками. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Да, задержан в Подмосковье", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Бирюков является членом ОП Подмосковья с 2021 года. В Общественную палату прошел по спискам Московской областной думы.

С 2019 года Бирюков - председатель Московской областной региональной общественной организации "Активный житель Подмосковья", был советником главы Электростали на общественных началах, с 2020 года является членом Общественной палаты г. о. Электросталь, лауреат премий губернатора Московской области "Наше Подмосковье" и "Мы рядом".