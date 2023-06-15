15 июня, 14:05

В нижегородском лагере трое детей обратились за медпомощью с признаками отравления

Следователи СК опрашивают работников лагеря и изымают образцы продуктов питания и воды

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку после того, как трое детей, отдыхавших в лагере в Выксунском районе Нижегородской области, с признаками отравления обратились за медпомощью. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Установлено, что трое детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Выксунском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи СК опрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают образцы продуктов питания и воды, назначаются экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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