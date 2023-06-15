В Нижегородской области госпитализированный из детского лагеря подросток умер

Возбуждено уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Подросток, который находился в детском оздоровительном лагере в Нижегородской области и был доставлен в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, умер. Возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК России по Нижегородской области по факту смерти ребенка, доставленного в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 13-летний подросток, который находился в детском оздоровительном лагере Арзамасского района Нижегородской области, почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Он был доставлен в инфекционную больницу Нижнего Новгорода, где впоследствии умер.

Ранее сообщалось, что следователи также проводят проверку после обращения за медпомощью троих детей, находившихся в лагере в Выксунском районе Нижегородской области. У них были выявлены признаки отравления.

Глава региона Глеб Никитин сообщил в Telegram-канале, что признаки заболеваний у детей были выявлены в двух детских оздоровительных учреждениях региона. Сейчас на месте работают сотрудники Роспотребнадзора и медики.