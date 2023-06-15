В Курской области бык насмерть затоптал женщину

В результате происшествия пострадал еще один человек

ТАСС, 15 июня. В Курской области отвязавшийся бык насмерть затоптал женщину и ранил мужчину. По факту происшествия проводится процессуальная проверка, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Курской области.

"Как нам стало известно, бык отвязался, хозяину об этом сказали соседи, и он пошел привязывать животное на место в поле. Женщина стала помогать супругу и бык затоптал сначала женщину, потом мужчину. Женщина от телесных повреждений скончалась в медицинском учреждении, а мужчина от госпитализации отказался после оказания медицинской помощи. По результатам проверки будет принято решение", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, инцидент произошел в Фатежском районе Курской области. В ходе проверки, которую проводит Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК, будут опрошены свидетели.