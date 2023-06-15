Лидера ОПС Юрия Пичугина приговорили к пожизненному заключению

В СК сообщили, что приговоры вынесли еще 15 членам группировки, один из которых также получил пожизненный срок, остальные - от 7,5 до 24 лет лишения свободы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лидер преступного сообщества и вор в законе Юрий Пичугин приговорен к пожизненному заключению за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Приговоры вынесены еще 15 членам группировки, один из которых также получил пожизненный срок, остальные - от 7,5 до 24 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание: Юрию Пичугину - в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 3 млн рублей, Хадису Азизову - в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Виктору Карпову - в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении. Остальные участники ОПС получили от 7,5 до 24 лет лишения свободы.

Деятельность преступного сообщества, участники которого совершили многочисленные тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Республики Коми и Архангельской области, была пресечена в феврале 2017 года, когда был задержан Пичугин и шесть активных участников банды. Остальные члены преступного сообщества подвергнуты уголовному преследованию в течение 2017-2018 годов. Мероприятия по задержанию были проведены в Москве, Пятигорске, Сыктывкаре, Котласе, Челябинской и Новгородской областях. Один из фигурантов экстрадирован из Таиланда, двое - этапированы для предъявления обвинения из мест лишения свободы.

16 подсудимых в зависимости от роли каждого признаны виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ); создании устойчивой вооруженной группы (банды) и участии в ней (ст. 209 УК РФ); совершении пяти убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст. 105 УК РФ); похищении человека, совершенном организованной группой (ст. 126 УК РФ); незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (статьи 222 и 222.1 УК РФ); вымогательстве, совершенном в составе организованной группы (ст. 163 УК РФ); мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и других преступлениях.