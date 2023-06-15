15 июня, 15:13

Пожар в квартире жилого дома на юге Москвы ликвидировали

Пострадавших нет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожар в квартире многоэтажного жилого дома на Сумской улице на юге Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Происходило возгорание в квартире жилого дома на третьем этаже. Горели личные вещи на площади 7 кв. м. В 16:33 пожар потушен. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Днем в четверг в квартире 12-этажного жилого дома по улице Сумская произошел пожар. В экстренных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, внутри находится вооруженный человек. 

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