Пожар в квартире жилого дома на юге Москвы ликвидировали

Пострадавших нет

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Пожар в квартире многоэтажного жилого дома на Сумской улице на юге Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Происходило возгорание в квартире жилого дома на третьем этаже. Горели личные вещи на площади 7 кв. м. В 16:33 пожар потушен. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Днем в четверг в квартире 12-этажного жилого дома по улице Сумская произошел пожар. В экстренных службах ТАСС сообщили, что, предварительно, внутри находится вооруженный человек.