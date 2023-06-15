В Ленобласти локализовали торфяной пожар

Угрозы распространения нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Горение торфяных залежей в Ленинградской области, обнаруженное вечером вторника, удалось локализовать. Об этом сообщили ТАСС в четверг в аппарате вице-губернатора по безопасности региона Михаила Ильина.

"Пожарные Леноблпожспас при содействии региональной аварийно-спасательной службы локализовали тление торфяных залежей в массиве Александровская Назийского сельского поселения. На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано, как и очаги с активным тлением. Угрозы распространения нет", - рассказали в аппарате.

В среду площадь тления составляла около 17 га, в четверг ее удалось сократить до 14 га, специалисты продолжают работать на месте.

Отмечается, что на месте наращивается группировка личного состава Леноблпожспас, к тушению подключились подразделения отрядов соседних районов. Пожарные задействуют весь арсенал современного оборудования, включая мобильные мотопомпы, пожарные стволы, болотоходы "Узола" и "Арго". На данный момент производится проливание остаточных очагов поверхностного тления.

По словам Ильина, ситуация с тлением торфяников находится под постоянным контролем, угрозы населению нет, ближайший населенный пункт, поселок Назия, располагается в 27 км от места горения. Благодаря усилиям региональных пожарно-спасательных служб очаги с активным тлением ликвидированы, проводится обводнение остальной территории.