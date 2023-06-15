В Волгоградской области медик напала на пациента в больнице

Прокуратура организовала проверку

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области начала проверку после публикации в интернете видеозаписи с грубым поведением медработника по отношению к пациенту одной из больниц города Волжского. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В четверг в соцсетях была выложена видеозапись, сделанная одним из пациентов больницы имени С. Фишера в Волжском, где медик кричит на пациента, а затем бьет его, от чего мужчина падает с кровати на пол. "Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту распространения в сети Интернет видеозаписи о грубом поведении медицинского работника в отношении пациента в одной из больниц Волжского", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС главный врач больницы Константин Позднышев, по данному факту учреждение инициировало расследование, в отношении медработника будут применены меры взыскания. "Данное поведение и отношение к пациентам недопустимо. В ходе проведения проверки сотрудник будет незамедлительно отстранена от работы", - сказал он.