15 июня, 15:47

Мужчина забрался на одну из опор Крымского моста в центре Москвы

По предварительным данным, мужчина пьян

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина забрался на одну из опор Крымского моста в центре Москвы, сотрудники оперативных служб уговаривают его спуститься. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. Сотрудники оперативных служб прибыли на место, нарушителя уговаривают спуститься на землю", - сказал собеседник агентства.

На реку под мостом прибыли спасательные катера. Сотрудники полиции регулируют затрудненное движение автотранспорта на мосту.

По предварительным данным, мужчина пьян, он бросил пустую бутылку из-под алкогольного напитка в собравшихся внизу людей. 

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