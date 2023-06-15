По предварительным данным, мужчина пьян

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Мужчина забрался на одну из опор Крымского моста в центре Москвы, сотрудники оперативных служб уговаривают его спуститься. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Поступила информация о том, что мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. Сотрудники оперативных служб прибыли на место, нарушителя уговаривают спуститься на землю", - сказал собеседник агентства.

На реку под мостом прибыли спасательные катера. Сотрудники полиции регулируют затрудненное движение автотранспорта на мосту.

По предварительным данным, мужчина пьян, он бросил пустую бутылку из-под алкогольного напитка в собравшихся внизу людей.