Движение в районе Крымского моста в Москве временно затруднено

Мужчина забрался на одну из опор Крымского моста, сотрудники оперативных служб уговаривают его спуститься

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Движение в районе Крымского моста в Москве затруднено и ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца, сообщается в четверг в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение в районе Крымского моста временно затруднено. Движение транспорта ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца. Рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные службы города.

Ранее ТАСС в экстренных службах сообщали, что мужчина забрался на одну из опор Крымского моста, сотрудники оперативных служб уговаривают его спуститься. На реку под мостом прибыли спасательные катера.