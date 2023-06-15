В Северной Осетии град с ветром повалил деревья

Несколько населенных пунктов остались без света

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов Северной Осетии получили повреждения линий электропередачи из-за града со шквалистым ветром. Во Владикавказе и в районах республики повалены деревья. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"По информации постоянно действующего оперативного штаба при комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности РСО - Алания, полученной на 16:30 мск, в результате неблагоприятных погодных условий в виде грозы, шквалистого усиления ветра и града ряд населенных пунктов республики получил повреждения линий электропередачи", - говорится в сообщении.

Во Владикавказе электроэнергия отключена в ряде районов, в Пригородном районе без электричества частично остались селения Гизель и станица Архонская, полностью - селение Нижняя Саниба.

Кроме того, в селении Иран в результате стихии выведен из строя глубинный насос для подачи холодного водоснабжения. В настоящее время администрацией Кировского района республики организован подвоз воды для жителей селения.

Также в некоторых населенных пунктах повалены деревья, на дорогах из-за большого потока воды образовались заторы.

В связи с обильным выпадением осадков ограничено движение на участке автодороги от Ардона до Ирафского района, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Госавтоинспекция республики просит водителей учитывать сложившуюся обстановку и заблаговременно выбирать для движения объездные пути на указанных участках.