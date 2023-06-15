15 июня, 16:37

Пьяного мужчину сняли с опоры Крымского моста в центре Москвы

После того, как мужчину спустили, он попытался скрыться от правоохранителей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб сняли пьяного мужчину с опоры Крымского моста в центре Москвы, сообщили ТАСС в четверг в оперативных службах.

"После продолжительной беседы сотрудникам экстренных служб удалось уговорить мужчину перейти с опоры моста в спасательную люльку. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, после того, как мужчину спустили, он попытался скрыться от правоохранителей, но был оперативно задержан.

Вечером в четверг мужчина забрался на одну из опор Крымского моста. Предварительно, он находится в состоянии алкогольного опьянения. На реку под мост прибыли спасательные катера, также работали оперативные службы. Движение транспорта ограничено до двух полос по внешней стороне Садового кольца. 

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