СМИ: россиянин утонул в бассейне на Пхукете

Местная полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего уроженца Читы

БАНГКОК, 15 июня. /ТАСС/. Россиянин утонул в плавательном бассейне на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом в четверг сообщил портал Phuket News.

Местная полиция расследует обстоятельства смерти 22-летнего уроженца Читы, тело которого было обнаружено в четверг утром в бассейне одного из жилых комплексов в районе Равай на юге острова.

Согласно предварительным данным расследования, смерть мужчины наступила по меньшей мере за 12 часов до того, как его обнаружил сотрудник, отвечающий за техническое обслуживание бассейна.