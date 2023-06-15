На Ставрополье мужчину приговорили к 2,5 года за хищение 45 млн рублей для мероприятий

Судебное решение в законную силу не вступило

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Житель Москвы приговорен к двум годам и шести месяцам в исправительной колонии за хищение из бюджета Ставропольского края 45 млн рублей на организацию массовых мероприятий. Об этом сообщили в четверг в прокуратуре региона.

"Прокуратурой города Ессентуки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Москвы. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В суде установлено, что мужчина, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитил денежные средства в размере 45,5 млн рублей, выделенные из бюджета Ставропольского края для подготовки к проведению массовых событийных мероприятий на территории города Ессентуки в 2021 году", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что мужчина в соучастии с бывшим министром туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края и другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подготовили конкурсную документацию, значительно завысив сумму контракта и определив условия, позволяющие гарантировать победу подконтрольному им юридическому лицу. А затем участники преступной группы подготовили документы для создания видимости исполнения государственного контракта и фиктивный акт оказанных услуг.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Судебное решение в законную силу не вступило.