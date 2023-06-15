ВСУ четвертый раз за день обстреляли территорию ДНР из РСЗО

Украинские военные вели огонь из населенного пункта Нелеповка

ДОНЕЦК, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый раз за день нанесли удар по территории ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив шесть ракет по Озеряновке. Об этом сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел зафиксирован в 20:30 мск. Украинские военные вели огонь из населенного пункта Нелеповка.

Ранее удару из РСЗО подверглись один раз Донецк и два раза Волноваха.