Полиция Ноттингема подозревает выпускника местного вуза в убийстве трех человек

Преступление было совершено 13 июня

ЛОНДОН, 15 июня. /ТАСС/. Полиция британского города Ноттингем, где во вторник утром три человека были убиты в центре города и еще трое ранены, подозревает, что преступление было совершено выпускником Ноттингемского университета. Об этом сообщила в четверг со ссылкой на неназванные источники газета The Daily Telegraph.

По ее словам, имя арестованного по подозрению в совершении убийств 31-летнего мужчины Валду Аммисау Мендес Калокане. Как говорится в статье, в прошлом году он получил диплом местного вуза по специальности машиностроение.

Полиция была вызвана на центральную улицу Илкестон-роуд около 4 часов утра во вторник, где на улице были найдены мертвыми два человека. Причиной их смерти стали ножевые ранения. Позже были названы имена погибших. Ими оказались студенты Ноттингемского университета Барнаби Уэббер и Грейс О'Малли-Кумар.

После убийства молодого человека и девушки преступник остановил фургон, зарезал водителя, 65-летнего школьного смотрителя Иэна Коутса, и на этой же машине совершил наезд на трех человек. Состояние одного из пострадавших продолжает оцениваться как критическое.

Полиция ранее заявляла, что рассматривает все версии произошедшего, однако до настоящего момента не ясно, каковы были мотивы подозреваемого, который, по информации СМИ, приехал в Великобританию из Западной Африки и находится в стране на легальных основаниях.

В эти часы в центре Ноттингема собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших и пострадавших в результате преступления.