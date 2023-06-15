15 июня, 19:31

В Калужской области произошел пожар в шести частных домах

Загорелись также два автомобиля

ТАСС, 15 июня. В Боровском районе Калужской области в деревне Мишково произошел пожар в шести частных домах и двух автомобилях. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В 20:29 мск поступила информация о возможном возгорании шести домов и двух автомобилей", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, на месте происшествия в деревне Мишково работает 7 пожарных автомобилей и 25 человек личного состава МЧС России. Общая площадь возгорания уточняется. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация