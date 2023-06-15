Небо Оттавы вновь заволокло дымом от лесных пожаров

По данным Национального метеобюро, уровень загрязнения оценивается в 4 балла по 10-балльной шкале

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. Небо канадской столицы Оттавы (провинция Онтарио) вновь заволокло дымом от лесных пожаров, которые бушуют на севере провинции, сообщает корр. ТАСС.

Согласно информации о состоянии воздуха в Оттаве, которую в четверг распространило Национальное метеобюро Канады, уровень загрязнения оценивается в 4 балла по 10-балльной шкале, что соответствует "среднему уровню загрязнения". По прогнозу специалистов, к вечеру четверга или в ночь на пятницу он может подняться до пяти баллов.

По свидетельству корр. ТАСС, в воздухе ощущается запах гари, жители не открывают окна в домах и автомобилях.

6 июня дым от лесных пожаров впервые дошел до Оттавы, а 7 июня уровень загрязнения в столице и ее пригородах оценивался уже в 10 баллов. На тот момент это был самый высокий показатель во всей Канаде. Позже дымкой также заволокло небо над Монреалем, Торонто и городами Восточного побережья США, в том числе Нью-Йорком. В конце прошлой недели дымка рассеялась.

По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, в настоящее время в стране наблюдаются 450 активных очагов возгорания. 232 из них пока не взяты под контроль пожарными. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио. Общая площадь территорий, затронутых стихийным бедствием, почти достигла 5 млн гектаров с начала года.