На юге Петербурга произошел пожар в гаражах

Площадь возгорания составляет 180 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в 10 гаражах. Общая площадь возгорания составляет 180 кв. м. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Происходит горение 10 гаражей на общей площади 180 кв. м. Погибших, пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Позже стало известно о локализации возгорания.

"22:17 мск - локализация 180 кв. м", - сообщили в ведомстве.

По информации местных СМИ и очевидцев, которые делятся кадрами в социальных сетях, столб дыма был виден из центра Петербурга.

В новость внесены изменения (22:52 мск) - добавляется информация о локализации