Российские военные уничтожили ударный вертолет ВСУ в Херсонской области

Как сообщили в экстренных службах региона, "пара Ми-8 пыталась нанести удар неуправляемыми ракетами в направлении Михайловка - Сергеевка"

ГЕНИЧЕСК, 15 июня. /ТАСС/. Российские военные уничтожили на Херсонском направлении ударный вертолет ВС Украины Ми-8, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

По его словам, пара Ми-8 пыталась нанести удар неуправляемыми ракетами в направлении Михайловка - Сергеевка, но ракеты упали с недолетом в 200 м. "Один вертолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков, - отметил представитель. - Поражение вертолета произошло на удалении 7 км от линии обороны подразделения".

Он добавил, что стрельба проводилась на догонном курсе с применением одной ЗУР ПЗРК "Игла".