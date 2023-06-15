15 июня, 18:59,
обновлено 15 июня, 19:05
Военная операция на Украине

"Росэнергоатом" сообщил об обстреле ВСУ миссии МАГАТЭ с Гросси

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

По словам советника гендиректора концерна Рената Карчаа, пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда она возвращалась на Украину, завязался бой. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать", - сказал он.

По его информации, Гросси уже прибыл в город Запорожье, бой переждали, пострадавших нет. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация