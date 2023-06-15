"Росэнергоатом" сообщил об обстреле ВСУ миссии МАГАТЭ с Гросси

По словам советника гендиректора концерна Рената Карчаа, пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, когда она возвращалась на Украину, завязался бой. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать", - сказал он.

По его информации, Гросси уже прибыл в город Запорожье, бой переждали, пострадавших нет.