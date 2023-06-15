На Ставрополье в ДТП погибла женщина с двумя детьми

Еще два человека пострадали

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Женщина с двумя маленькими детьми погибла в аварии на Ставрополье, еще два человека госпитализированы. Об этом в четверг сообщили журналистам в краевом УГИБДД.

"В Туркменском округе Ставропольского края автоинспекторы устанавливают причины лобового столкновения, в котором погибли мать и двое малолетних детей. По предварительным данным, сегодня, 15 июня, около 21 часа на 90-м км автодороги Журавное - Благодарный - Кучерла - Красный Маныч водитель автомобиля Chery по неустановленным в настоящее время причинам допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что от полученных травм на месте скончались три пассажира Hyundai: 25-летняя женщина и ее двое детей. В момент ДТП дети перевозились без детских автокресел. Оба водителя с травмами доставлены в больницу. "Установлено, что все участники ДТП - местные жители. Со слов водителя Chery, в пути движения ему создали помеху, и он вынужденно выехал на встречную полосу", - сказано в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего.