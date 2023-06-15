В Канаде в автомобильной аварии погибли не менее 15 человек

Столкнулись фура и микроавтобус

ОТТАВА, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли в дорожной аварии, которая произошла на магистрали в районе канадского города Кэрберри (провинция Манитоба). Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

По его данным, в аварию попали фура и микроавтобус. Сообщается, что микроавтобус горит в кювете. Других подробностей ДТП пока не приводится.

К месту аварии выехали бригады медиков из всех близлежащих населенных пунктов, а также из административного центра региона - Виннипега (находится в 170 км от Кэрберри). Также в район ДТП прибыли медицинские вертолеты.