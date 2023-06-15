15 июня, 20:17,
обновлено 15 июня, 20:55
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о покушении на него 9 июня с использованием снарядов Excalibur

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Было выпущено около 10 ракет, отметил врио губернатора Херсонской области

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ВС Украины 9 июня совершили покушение на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur.

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"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу [начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла] Буданова и его так называемого руководителя [президента Украины Владимира] Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более 10 высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", - написал Сальдо в Telegram-канале.

Он отметил, что при этом "пострадали мирные жители, были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке". "Этим главари киевского режима еще раз показали свое нацистское, человеконенавистническое нутро", - заявил Сальдо, добавив, что "народный трибунал уже создан".

Это уже не первый случай, когда ВС Украины пытаются устраивать покушения на руководителей области. 14 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал, что несколько недель назад на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов Excalibur. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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