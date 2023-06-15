В МАГАТЭ рассказали о стрельбе во время возвращения колонны агентства с ЗАЭС на Украину

Представитель агентства при этом заявил Reuters, что делегации ничего не угрожало

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Колонна Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой находился глава организации Рафаэль Гросси, при возвращении с Запорожской АЭС на Украину была вынуждена на несколько минут остановиться из-за стрельбы, однако делегации ничего не угрожало. Об этом заявил в четверг агентству Reuters представитель МАГАТЭ.

"Конвой остановился, в течение нескольких минут была отчетливо слышна стрельба, но непосредственной опасности не было. Агентство не располагает другой информацией об инциденте", - сказал представитель.

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа ранее сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим тишины и начали бой, когда миссия МАГАТЭ возвращалась с Запорожской АЭС на Украину. По его информации, Гросси уже прибыл в город Запорожье, бой переждали, пострадавших нет. Карчаа подчеркнул, что Украина гарантировала режим тишины до 18.00 мск, но бой начался до этого времени.