В Греции арестовали девять перевозчиков мигрантов после кораблекрушения

Арестованным предъявлены обвинения в создании преступной организации и нелегальной иммиграции

АФИНЫ, 16 июня. /ТАСС/. Береговая охрана Греции арестовала в четверг девять перевозчиков нелегальных мигрантов, которые, как предполагается, виновны в гибели сотен людей при крушении в среду в Ионическом море рыболовецкого судна в 47 морских милях к юго-западу от греческого города Пилос. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

По его информации, арестованным предъявлены обвинения в создании преступной организации и нелегальной иммиграции. Все арестованные - египтяне, капитан рыболовецкого судна утонул.

Греческие спасатели обнаружили в море и доставили на берег тела 78 утонувших мигрантов. 104 человека были спасены и доставлены в города Каламата. По словам спасенных, на судне находились около 750 человек, женщины и дети были заперты в его трюмах, но Береговая охрана не имеет этому свидетельств, так как судно затонуло на очень большой глубине, и больше тел на поверхности не нашли.

Греческие власти искали перевозчиков среди спасенных, и таким образом вышли на девятерых египтян. По информации телеканала, у перевозчиков был собственный сайт в интернете, через который они находили клиентов. За перевозку одного человека брали от €4 000 до €6 000.

Согласно показаниям выживших в трагедии, рыболовецкое судно вышло из Египта пустым, сделало остановку в Ливии, где взяло на борт людей, а затем продолжило свой путь в Италию.