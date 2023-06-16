Экоактивисты прервали оперу "Диалоги кармелиток" на фестивале в Великобритании

Представление продолжили через 20 минут после акции

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Участники протестного движения Just stop oil ("Просто остановите нефть"), выступающие за скорый переход к зеленой энергетике, прервали представление оперы "Диалоги кармелиток" Франсиса Пуленка на Глайндборнском фестивале на востоке Англии. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении движения в Twitter.

Спустя час после начала представления трое экоактивистов, купивших билеты на мероприятие, вскочили со своих мест и начали выкрикивать лозунги "Нет новой нефти и новому газу", а также взрывать хлопушки из конфетти и гудеть. По информации газеты The Daily Telegraph, представление возобновилось через 20 минут после акции, никто из ее участников не был задержан.

Как отметило издание, пока нет ясности, почему представители Just stop oil решили провести акцию именно на Глайндборнском фестивале, руководители которого ранее взяли на себя обязательства сократить вдвое выбросы углерода к 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

В то же время газета указала, что в 2012 году "в рамках напоминания о необходимости борьбы с изменением климата" рядом со зданием оперного театра была установлена 67-метровая ветряная турбина. Согласно The Daily Telegraph, некоторые жители близлежащих населенных пунктов тогда жаловались, что инсталляция портит природную красоту этого места.