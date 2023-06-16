Жюри присяжных выдвинуло военнослужащему США обвинения в передаче секретной информации

Джеку Дагласу Тейшейре грозит до 10 лет тюрьмы по каждому из шести пунктов обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло обвинения по шести пунктам получения и передачи секретной информации военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейре. Документ был опубликован в четверг в электронной базе окружного суда штата Массачусетса.

Большое жюри присяжных в американской системе права утверждает предложенные прокуратурой обвинения. Согласно заключению, Тейшейра в частности передавал "информацию о предоставлении оборудования Украине, пути его передачи и способов его использования", раскрыл содержание "правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной", который содержал "чувствительные разведданные США", а также сведения об изменениях внешней и экономической политики зарубежных стран. Согласно документу, преступления Тейшейра совершал в период с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Согласно заявлению Минюста США, по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до $250 тыс. штрафа. "США доверили Джеку Тейшейре доступ к секретной оборонной информации, в том числе данным такого рода, которые могут нанести вред государственной безопасности в случае публикации, - приводит ведомство слова генерального прокурора США Меррика Гарланда. - Тейшейра обвиняется в том, что распространил эту информацию среди пользователей социальной сети, хотя понимал, что не имеет права делать это".