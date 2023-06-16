15 июня, 22:52

В Афинах после митинга в защиту мигрантов задержали 26 анархистов

Группа манифестантов забросала спецназ бутылками с зажигательной смесью

АФИНЫ, 16 июня. /ТАСС/. Полиция Греции задержала в четверг в центре Афин 26 анархистов после митинга протеста, проводившегося в связи с крушением судна с мигрантами в Ионическом море. Об этом сообщил новостной портал Newsit.

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По его данным, стычки анархистов с полицией произошли в конце акции протеста. Группа манифестантов забросала бутылками с зажигательной смесью спецназ на афинской площади Колокотрони. В ответ полиция применила светошумовые гранаты. Задержанные доставлены в полицейский участок.

По меньшей мере 78 мигрантов утонули в Ионическом море близ города Пилос на полуострове Пелопоннес при крушении рыболовецкого судна. Еще 104 человека были спасены и доставлены в город Каламата. По словам спасенных, на судне перевозилось около 750 человек, женщины и дети были заперты в трюмах. Правительство Греции объявило в среду в стране трехдневный траур в связи с гибелью мигрантов. Отложены все мероприятия, которые намечались в связи с парламентскими выборами, назначенными на 25 июня. 

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