В Японии арестовали гражданина КНР из-за утечки исследовательских данных

По информации телеканала NHK, мужчина отправил китайской компании информацию, содержащую коммерческую тайну

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Управление общественной безопасности токийской полиции арестовало гражданина КНР, который является старшим сотрудником Национального института передовых промышленных наук и технологий в японском городе Цукуба, в связи с передачей китайской компании информации о проводимых исследованиях. Об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

По данным следствия, в апреле 2018 года мужчина отправил по электронной почте китайской компании, занимающейся производством химической продукции, данные о проводимых им и его коллегами исследованиях, касающихся синтеза соединений фтора, допустив тем самым утечку информации, содержащей коммерческую тайну. Эти технологии используются в производстве изолирующего газа, применяемого в трансформаторах и другом оборудовании. Они также считаются эффективными в борьбе с глобальным потеплением.

Как отмечает NHK, полиция рассматривает этот случай как очень серьезный с точки зрения экономической безопасности и защиты коммерческой тайны. В связи с этим правоохранительные органы намерены работать над новыми механизмами для предотвращения утечек.

Институт в Цукубе является одним из крупнейших в Японии учреждений, занимающихся исследованиями передовых технологий. Получаемые им субсидии со стороны государства составляют порядка 64 млрд иен ($456 млн).