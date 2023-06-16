Площадь лесного пожара в Олекминском районе Якутии увеличилась до 1 тыс. га

В тушении задействовали два вертолета

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Площадь лесного пожара, обнаруженного в среду в Олекминском районе Якутии, увеличилась до 1 тыс. га, в районе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в пятницу на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

"Всего на территории лесного фонда действует один лесной пожар с общей площадью 1 тыс. га. Пожар был обнаружен 14 июня в 13:25 (07:25 мск) авиационным способом на территории Олекминского участкового лесничества в Олекминском районе на площади 5 га. Оперативно на пожар были доставлены силы лесопожарных формирований в количестве 43 человек. Из-за порывистого ветра пожар развивался быстро, были отмечены переходы огня в верховой, площадь к концу дня уже составляла 70 га. 15 июня силы на пожар были наращены до 66 человек, площадь к концу дня составляла уже 1 тыс. га", - сообщил Коноплев.

Утром в четверг площадь пожара составляла 70 га.

Он отметил, что ландшафт способствует быстрому распространению огня и переходу его в верховой. Коноплев добавил, что в Олекминском районе с 15 июня действует режим ЧС муниципального характера.

В тушении задействовано два вертолета. Планируется доставить на пожар 31 человека ФБУ "Авиалесоохрана" и 20 бойцов ПДПС (парашютно-десантной пожарной службы) из Якутска.

За прошедшие сутки на территории региона новых пожаров не зарегистрировано, ландшафтных (природных) пожаров нет. С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 34 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 3 168,4 га, 42 ландшафтных (природных) пожара на землях иных категорий на общей площади 1 280,4 га. Особый противопожарный режим действует на территории городского округа "Город Якутск", Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Олекминского и Эвено-Бытантайского районов.