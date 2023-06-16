В Ленском районе Якутии не выявили загрязнения воды нефтепродуктами на реке Лене

Специалисты Роспотребнадзора в течение трех суток взяли 18 проб

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора не выявили загрязнения на реке Лене в Ленском районе Якутии после столкновения двух танкеров и попадания в воду бензина в Иркутской области. Нефтяные и масляные пятна на реке не обнаружены, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Якутии.

"В течение трех суток специалистами Роспотребнадзора в Ленском районе были взяты 18 проб: в городе Ленске - 8, в поселке Пеледуй - 7, в поселке Витим - 3. Данные лабораторных анализов не выявили загрязнения реки, нормы воды не превышают допустимых значений. Нефтяных и масляных пятен на реке Лене в Ленском районе тоже не обнаружено", - говорится в сообщении.

В город Ленск по поручению главы Якутии Айсена Николаева была направлена рабочая группа правительства республики во главе с первым заместителем председателя правительства региона Дмитрием Садовниковым.

Отмечается, что Садовников поручил ответственным специалистам продолжать мониторинг на реке Лене еще в течение двух суток.

Столкновение танкеров "Ерофей Хабаров", принадлежащего якутской компании "ЛОРП", и ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. ТР-901 стоял на ремонте, второй танкер перевозил 832 тонны бензина, в результате столкновения у него была повреждена одна из емкостей, в которой находилось 138 тонн топлива. Произошла утечка нефтепродуктов, она была устранена в течение 30 минут. Выставлены боновые ограждения, применены сорбенты. По предварительным оценкам, в акваторию попало от 60 до 90 тонн бензина.

В четверг в Иркутской области специалисты Роспотребнадзора не обнаружили превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в реке Лене. В Якутии нормативы содержания нефтепродуктов в пробах воды реки Лена не были превышены.