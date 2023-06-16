16 июня, 02:24
Лесные пожары в России

На севере Бурятии ликвидировали крупный лесной пожар

Его площадь составила 743 га

УЛАН-УДЭ, 16 июня. /ТАСС/. Лесной пожар, действовавший с 11 июня в Муйском районе Бурятии, ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пятницу в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

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"Пожар ликвидирован. <...> Было задействовано 24 единицы лесопожарной техники. Огнем пройдено 743 га, из них 372 га - верховым пожаром", - сообщили в ведомстве, отметив, что на тушении работали 157 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС, арендаторов.

Возгорание возникло 11 июня рядом с поселком Таксимо. Существовала угроза перехода огня на населенный пункт. Как пояснили в РАЛХ, предварительная причина возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем. Тушение было затруднено большим количеством складированной древесины под линиями электропередачи, находящимися на границе с землями лесного фонда.

По состоянию на утро 16 июня новых возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. 

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