В Красноярском крае возбудили уголовное дело против золотодобывающей компании

По данным региональной прокуратуры, организация в ходе добычи россыпного золота загрязняла землю и не провела рекультивацию участка

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае против компании-золотодобытчика, которая в Большемуртинском районе загрязняла землю и не проводила рекультивацию участка. Об этом в пятницу сообщила краевая прокуратура.

"Прокурорская проверка показала, что в июле 2020 года ООО "Артель старателей Ангара-Север" заключило с региональным Минлесхозом договор аренды лесного участка площадью 48 га для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых. <…> Прокурор выехал на место и обнаружил, что лесной участок брошен, его рекультивация не проведена. Дальнейшее произрастание на нем лесных насаждений невозможно. Причиненный природе ущерб превысил 2 млн рублей. <…> Возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, компания в течение двух лет добывала россыпное золото. В процессе работ был снят почвенный слой, загрязнена земля. "В силу требований закона лесопользователь после завершения работ обязан вернуть деляны в пригодном для дальнейшего использования состоянии - восстановить почвенный слой, снести объекты, возведенные при освоении лесного участка, провести рекультивацию земли в соответствии с проектом. Однако, организация этого не сделала", - пояснили в пресс-службе.