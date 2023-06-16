Пассажир рейса Ханой - Иркутск пытался перевезти в багаже 60 кг мяса страуса

Гражданину Вьетнама назначили штраф, а товар изъяли

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пассажир, летевший из Ханоя (Вьетнам) в Иркутск, пытался незаконно провести в багаже 60 кг мяса страуса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Иркутской таможни.

"Сотрудники Иркутской таможни при таможенном контроле международного авиарейса Ханой (Вьетнам) - Иркутск выявили в багаже пассажира 60 кг незадекларированного страусиного мяса. Незаконно ввезти в Россию сырое мясо страуса в трех коробках пытался гражданин Вьетнама. При этом он проследовал по зеленому коридору и пассажирскую таможенную декларацию не заполнял. На экзотический товар у иностранца не было никаких документов", - говорится в сообщении.

По закону ввоз сырой продукции животного происхождения физическими лицами на территорию ЕАЭС запрещен. "По факту несоблюдения запретов и ограничений нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа. В целях предотвращения распространения инфекций для животных и человека товар изъят отделом ветеринарно-санитарного контроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия и подлежит уничтожению", - пояснили в ведомстве.