У берегов Приморья загорелось иностранное судно

Пострадали два человека

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Сухогруз под иностранным флагом загорелся в акватории Находки в Приморском крае. На борту 24 человека, пострадали двое, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 км южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. На борту судна находятся 24 члена экипажа. По оперативным данным, в результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег", - говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, судно Beks Force шло под флагом Маршалловых Островов. К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. По уточненной информации МЧС, судном "Платон" эвакуированы двое пострадавших. Они переданы пограничникам для дальнейшей эвакуации на берег и передачи их скорой медицинской помощи.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов сообщил ТАСС, что экипаж иностранного сухогруза Beks Force покрыт страховкой, на борту действует коллективный договор Международной федерации транспортных рабочих.

"Экипаж судна Beks Force - 24 моряка из Индии. Судно покрыто коллективным договором Международной федерации транспортных рабочих. <...> В соответствии с коллективным договором у них есть страховка, в случае гибели выплата составит $110 тыс., согласно нашей страховке по международной федерации, а в случае получения увечий сумма почти в два раза увеличивается. <...> Они застрахованы, страховые компании обеспечат лечение полностью и возмещение ущерба", - сказал Суханов

По данным из открытых источников, судно Beks Force построено в 2005 году, его длина составляет 288,97 м, ширина - 45 м. Судовладельцем является турецкая компания.