В Республике Алтай эвакуированные из-за паводка жители села Балыкча вернулись в свои дома

Подтопленными остаются дома и участки в Турочакском районе

ТАСС, 16 июня. Жители села Балыкча в Республике Алтай, эвакуированные несколько дней назад из-за паводка, вернулись в свои дома. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Полностью освободились [от воды] в Улаганском районе населенные пункты Балыкча, Коо, Кок-Паш. Подтопленных приусадебных участков не осталось. Эвакуированное население вернулось в свои дома", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось в среду, из-за подтоплений в селе были эвакуированы 160 человек.

В главке уточнили, что еще остаются подтопленные дома и участки в Турочакском районе. Так, в Иогаче подтоплено 2 жилых дома, в селе Артыбаш - 12 усадебных участков, в селе Усть-Пыжа вода стоит на территории 7 участков.