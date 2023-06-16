16 июня, 03:57
Военная операция на Украине

ВСУ спустя почти 10 часов возобновили обстрел Донецка

Удары пришлись на Куйбышевский и Кировский районы города

ДОНЕЦК, 16 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром возобновили обстрел Донецка после 9,5 часа перерыва, выпустив по городу шесть снарядов из артиллерийских орудий натовского образца. Об этом свидетельствуют данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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По информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, ВСУ совершили обстрел из орудия калибра 155 мм в 06:35 мск. Под огнем оказался Куйбышевский район города.

Всего через пять минут украинская армия также открыла огонь по Кировскому району, выпустив еще пять снарядов такого же калибра.

Предыдущий обстрел Донецка был зафиксирован 15 июня в 20:55 мск. 

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