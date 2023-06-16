В Аргентине объявили в розыск четырех ливанцев по делу о теракте в Буэнос-Айресе 1994 года

Подозреваемые, предположительно, живут в Парагвае

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Аргентинский судья Даниэль Рафекас постановил объявить в международный розыск четырех граждан Ливана, подозреваемых в причастности к теракту, который произошел в Буэнос-Айресе в 1994 году. Об этом сообщила в четверг газета Clarín.

По ее данным, судья получил от прокуратуры заключение, в котором утверждается, что Хусейн Мунир Музаннар, Али Хусейн Абдалла, Абдалла Салман и Фарук Абдул Хай Омаири помогли взорвавшим бомбу преступникам въехать в Аргентину за несколько месяцев до теракта.

Подозреваемые, предположительно, живут в Парагвае. Информация о ливанцах была передана Интерполу.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у еврейского культурного центра в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного.