Врачи выразили опасения по поводу состояния проживших 40 дней в джунглях Колумбии детей

Они подвержены риску из-за дефицита питания

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июня. /ТАСС/. Состояние здоровья детей, которые 40 дней числились пропавшими без вести после авиакатастрофы в джунглях Колумбии, улучшается, но все еще существует угроза для их жизней. Об этом сообщил в четверг представитель военного госпиталя, в котором находятся несовершеннолетние.

"С инфекционной точки зрения они по-прежнему считаются подверженными высокому риску из-за дефицита питания. Продолжается лечение инфекционных патологий, свойственных неблагоприятным условиям, в которых они оказались", - говорится в распространенном заявлении.

В то же время в больнице отметили, что состояние всех четырех детей улучшается. "Процедуры, прописанные междисциплинарной командой [врачей], позволили добиться стабилизации и улучшения биохимических профилей", - подчеркивается в заявлении.

Самолет Cessna 206, на борту которого находились семь человек, в том числе четверо детей, перестал 1 мая выходить на связь. 15 мая военные нашли воздушное судно и тела трех взрослых в джунглях. 9 июня президент Колумбии Густаво Петро сообщил об обнаружении детей живыми. Младшему из них на момент крушения самолета было 11 месяцев, старшему - 13 лет.