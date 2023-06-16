В Киргизии из-за угрозы схода оползня эвакуировали 39 жителей села Кожо-Келен

На месте возможного движения земляной массы дежурят сотрудники департамента мониторинга МЧС

БИШКЕК, 16 июня. /ТАСС/. Почти четыре десятка жителей села Кожо-Келен Кара-Суйского района Ошской области эвакуированы в безопасные места в связи с угрозой схода на поселок крупного оползня. Об этом сообщило МЧС республики.

"Вблизи села Кожо-Келен активизировалось движение оползня, под угрозой оказались пять жилых домов, в связи с чем было принято решение эвакуировать 39 местных жителей", - говорится в сообщении.

Все они временно перемещены в безопасные места.

Место возможного движения земляной массы огорожено, на месте дежурят сотрудники департамента мониторинга МЧС. Нахождение на потенциально опасной территории людей и домашнего скота запрещено.

На месте помимо сотрудников МЧС Киргизии также находятся представители районной администрации, которые следят за развитием ситуации.