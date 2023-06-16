Основной причиной ДТП в России с начала года стало несоблюдение очередности на перекрестке

Всего с января по май в стране зарегистрировали 38 983 дорожно-транспортных происшествия

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Основной причиной ДТП по вине водителей с начала этого года в России стало несоблюдение очередности проезда перекрестков на дорогах. Об этом ТАСС сообщили в российской Госавтоинспекции.

"По официальной статистике, в период с января по май 2023 года на российских дорогах произошло 38 983 дорожно-транспортных происшествия по причинам нарушения ПДД водителями. Самой распространенной причиной ДТП по вине водителей стало несоблюдение очередности проезда перекрестков", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, по причине нарушения водителями очередности проезда перекрестков с января по май произошло более 7,6 тыс. ДТП. "Это самая распространенная причина автоаварий, совершенных по вине водителей, в том числе и с тяжелыми последствиями. Почти две трети всех ДТП на перекрестках происходит на нерегулируемых пересечениях дорог из-за того, что водители не соблюдают так называемое правило правой руки, предписывающее уступать дорогу транспортному средству, которое движется справа", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Также там добавили, что почти каждое 10 ДТП по вине водителей произошло в результате выезда на полосу встречного движения. "За истекшие 5 месяцев этого года зарегистрировано 3 903 таких происшествия. Это на 3,5% меньше, чем в январе-мае прошлого года. Тем не менее выезд на полосу встречного движения остается одной из самых распространенных причин аварийности с тяжелыми последствиями. Анализ аварийности за прошедшие годы показывает, что сезонный всплеск ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, начинается в апреле и достигает пика в июле. Это время, когда трафик на дорогах, ведущих к местам отдыха россиян, становится особенно интенсивным и требует от водителей предельного внимания и осторожности", - говорится в сообщении. В Госавтоинспекции призывают воздержаться от опасных маневров, и уж тем более недопустимо совершать их в нарушение ПДД.

Третьей по распространенности причиной автоаварий, зарегистрированных в январе-мае этого года, по вине водителей стало нарушение правил проезда пешеходных переходов. "Нарушение правил проезда пешеходных переходов спровоцировало 3 796 ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что большинство аварий по вине водителей произошло с участием транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

"Сейчас трафик на российских дорогах становится с каждым днем интенсивнее. Люди едут на дачи, за город, к морю. Конечно, всем хочется добраться быстрее. Но это желание ни в коем случае не должно провоцировать водителей на нарушение правил дорожного движения. Неукоснительное соблюдение ПДД - это основа обеспечения безопасности на дорогах. Помните об этом и ни при каких обстоятельствах не ставьте под угрозу свою жизнь и жизнь других участников движения", - призвали в Госавтоинспекции.