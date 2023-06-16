В Херсонской области более 3 тыс. домов освободились от воды после подтопления

В экстренных службах уточнили, что это 12% от всего затопленного жилого массива

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вода ушла из более чем 3 тыс. жилых домов, которые оказались подтопленными после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"По последним данным, от воды освободился 3 051 жилой дом, что составляет 12% от всего затопленного жилого массива, 46 социально значимых, административных и инфраструктурных объектов", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, освободились от воды два кладбища и один скотомогильник. "Эвакуация и спасение людей продолжается. В 20 пунктах временного размещения находятся 1 988 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина, остальные убыли по родственникам и знакомым", - добавил представитель экстренных служб.

Утром 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение затворов, начался неконтролируемый сброс воды. По последним данным, восемь человек погибли (двое из них - в результате обстрела пункта эвакуации).