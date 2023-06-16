На Кубани арестовали подростка по обвинению в подготовке теракта

По версии следствия, он планировал поджечь образовательное учреждение в Армавире

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта возбудили в отношении 15-летнего подростка в Армавире, который, по предварительной версии, собирался поджечь образовательное учреждение, ему предъявили обвинение и арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Армавирским межрайонным следственным отделом СК России по краю по материалам, предоставленным краевым управлением ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. В настоящее время ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Обвиняемый был задержан, по ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

События происходили с апреля по май 2023 года. Подросток изготовил зажигательную смесь и начал изготавливать самодельное оружие, все необходимое он хранил дома в хозяйственной постройке. Его подозревают в том, что он планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений Армавира для устрашения населения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.