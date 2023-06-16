В Дагестане закрыли движение на участке республиканской дороги из-за обвала

Пресс-служба Дагестанавтодора сообщила, что на место перебрасывают необходимую технику для расчистки пути

МАХАЧКАЛА, 16 июня. /ТАСС/. Автодорога регионального значения "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" закрыта из-за обвала в горах Дагестана. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Ботлихском районе на автомобильной дороге республиканского значения "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" км 154 (участок Тлох - Харахи) дожди привели к обвалу верхового откоса дороги. Дорога закрыта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на место перебрасывается необходимая техника для расчистки дороги.