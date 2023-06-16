В Саратове завели дело из-за смерти мальчика, попавшего в больницу после курения вейпа

Сердце подростка дважды останавливалось, затем его ввели в искусственную кому, и 15 июня он умер

САРАТОВ, 16 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи со смертью 15-летнего подростка, госпитализированного после курения вейпа в Саратове. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом Ленинскому району Саратова следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть 15-летнего мальчика", - сообщили в управлении.

По данным следствия, в конце мая подростка доставили в больницу с признаками отравления. Как ранее сообщал министр здравоохранения области Олег Костин, сердце подростка дважды отказывалось работать, однако врачам удалось его запустить. Позже подростка ввели в искусственную кому. 15 июня он умер.

Следователи изъяли необходимую медицинскую документацию, назначили судебные экспертизы.