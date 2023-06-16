В Белгородской области за сутки зафиксировали более 30 прилетов

Пострадавших и разрушений нет

БЕЛГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Украинские военные за четверг выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 30 различных боеприпасов. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка - зафиксировано 10 прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка - два минометных снаряда, по Шебекино - один. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал он.

По словам Гладкова, всего 15 июня ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 30 различных боеприпасов. Пострадавших и разрушений за сутки не зафиксировали.

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли МАПП Нехотеевка - зафиксировали семь прилетов. По селу Щетиновка выпустили две противотанковые управляемые ракеты. В Валуйском городском округе один минометный снаряд выпустили по селу Вериговка.

В Волоконовском районе под обстрел попала окраина села Тишанка - зафиксировали девять прилетов, в Грайворонском округе три минометных снаряда выпустили рядом с поселком Горьковский. "В Краснояружском районе противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе рядом с селом Поповка. Обошлось без последствий", - добавил губернатор.