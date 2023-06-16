СК РФ заочно предъявил обвинение экс-главкому ВСУ Хомчаку

Также обвинения предъявлены первому зампреду СБУ Василию Крутову, руководившему в апреле - июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины и первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Следственный комитет заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование украинскими войсками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ. В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предъявлено обвинение руководившему в апреле - июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову", - рассказали в пресс-службе.

Глава СК Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание, на котором также было отмечено, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в судебные органы новых российских регионов.