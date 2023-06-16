В Прикамье у пенсионерки изъяли арсенал, принадлежащий ее знакомому

Полицейские задержали обоих

ПЕРМЬ, 16 июня. /ТАСС/. Арсенал изъяли в Пермском крае у мужчины и женщины. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России пресекли незаконное хранение оружия и боеприпасов. Задержаны мужчина и женщина, у которых изъяты автоматическое оружие и патроны", - сообщила Волк.

По данным ведомства, несколько лет назад мужчина приобрел запрещенное к свободному обороту оружие. Часть арсенала он держал в своем автомобиле, а другую часть под видом инструментов отдал знакомой, которая привезла посылку на хранение знакомой пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик, но, увидев содержимое, в полицию обращаться не стала.

При проведении обысков сотрудники полиции изъяли у задержанных три пригодных к стрельбе автомата, более 5 тыс. патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие запрещенные предметы.

Суд признал пенсионерку виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", и назначил судебный штраф в размере 20 тыс. рублей. В отношении задержанного мужчины дознание продолжается, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.